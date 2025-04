Surto de norovírus atinge mais de 240 pessoas em cruzeiro de luxo no Caribe Este é o pior ano para surtos gastrointestinais em navios de cruzeiro em mais de uma década Internacional|Do R7 02/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h26 ) twitter

Sintomas predominantes a bordo do Queen Mary 2 são diarreia e vômito Reprodução/X - @cunardline

Mais de 240 passageiros a bordo do navio Queen Mary 2, da Cunard Line, foram contaminados pelo norovírus, um agente infeccioso com alta capacidade de proliferação e resistência, que costuma provocar reações gastrointestinais.

O navio saiu de Southampton, na Inglaterra, no início de março, em direção à Nova York, nos Estados Unidos, e ao Caribe. No entanto, completará a viagem apenas no dia 6 de abril.

Durante a viagem, 224 dos 2.538 passageiros adoeceram com o vírus gastrointestinal, enquanto 17 dos 1.232 tripulantes também ficaram doentes, de acordo com dados do Centros de Controle e Proteção de Doenças dos EUA (CDC).

Os sintomas predominantes a bordo do Queen Mary 2 são diarreia e vômito. O CDC disse que a Cunard Line aumentou a limpeza e a desinfecção do navio após a confirmação do surto. Passageiros infectados também foram colocados em quarentena e exames de fezes estão sendo realizados.

O Programa de Saneamento de Embarcações (VSP) do CDC, que acompanha surtos virais no mar, também confirmou que está “monitorando remotamente a situação, incluindo a revisão da resposta a surtos e dos procedimentos de saneamento do navio”.

O surto vem na esteira do pior ano para surtos gastrointestinais em navios de cruzeiro em mais de uma década, de acordo com dados do CDC. A maioria desses surtos gastrointestinais recordes de 2024 no mar foram relacionados ao norovírus.

O CDC relatou um total de 16 surtos de cruzeiro gastrointestinal em 2024, o maior número em mais de uma década, enquanto em 2023, houve um total de 14 surtos relatados.

