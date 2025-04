Terremoto em Mianmar revela palácio real enterrado há séculos Entre os destroços, foram identificados elementos arquitetônicos de uma possível residência real rodeada de piscinas Internacional|Do R7 19/04/2025 - 11h29 (Atualizado em 19/04/2025 - 11h30 ) twitter

Local pode ter sido palco de cerimônias reais importantes, como os festivais tradicionais de água Thingyan Departamento de Arqueologia e Museu Nacional de Mianmar

O terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar no início deste mês expôs as ruínas de um antigo palácio real da Dinastia Konbaung, que permaneceu enterrado por séculos sob a cidade histórica de Inwa, próxima a Mandalay.

A descoberta foi confirmada por arqueólogos do Departamento de Arqueologia e do Museu Nacional de Mianmar, que iniciaram escavações dias após o tremor. Segundo a revista Archaeology Magazine, o sítio arqueológico recém-revelado inclui escadarias, plataformas e fundações que podem ter abrigado rituais e cerimônias da realeza birmanesa.

Entre os destroços, foram identificados elementos arquitetônicos de uma possível residência real rodeada de piscinas, com plataformas de tijolos e escadas sombreadas por mangueiras.

Embora fragmentos dessas ruínas tenham sido avistados em 2009 por moradores que produziam tijolos na região, foi a força do terremoto que revelou a verdadeira dimensão do local.

‌



Palácio Real da Água

A descoberta reacendeu o interesse em antigos manuscritos da época Konbaung, como os textos em folhas de palmeira atribuídos ao ministro Letwe Nawrahta, conselheiro do rei Hsinbyushin. Esses documentos descrevem um luxuoso pavilhão aquático com salões de madeira de teca, amplas plataformas e forte simbolismo religioso.

Pesquisadores acreditam que a estrutura recém-descoberta possa estar relacionada a esse pavilhão mítico. As estimativas indicam que a construção teria entre 60 e 76 metros de cada lado, com elementos que remetem a complexos monásticos da região, como o Mosteiro Bahakara, em Inwa, e o Mosteiro do Palácio Dourado, em Mandalay.

‌



De acordo com o Departamento de Arqueologia, o local pode ter sido palco de cerimônias reais importantes, como os festivais tradicionais de água Thingyan e os rituais de lavagem de cabelo realizados por membros da monarquia.

A Dinastia Konbaung foi a última a governar um reino unificado em Mianmar, entre 1752 e 1885, antes da ocupação britânica. A antiga capital, Inwa, foi abandonada após uma série de terremotos em 1839.

‌



Terremoto em Mianmar

As mortes por conta do forte terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar subiram para 3.417 pessoas, informou a mídia estatal do país no último domingo (6).

O tremor, o mais forte já registrado no país, atingiu as regiões do norte, centro e sul do país em 28 de março e também foi fortemente sentido na vizinha Tailândia e no sudoeste da China. Além dos mortos, 4.671 pessoas ficaram feridas e outras 214 ainda estavam desaparecidas, disse a mídia estatal.

Equipes de resgate ainda buscavam por pessoas desaparecidas nas últimas semanas, mas fortes chuvas que atingiram o país asiático complicaram os trabalhos.

