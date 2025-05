Trump acusa Beyoncé de receber R$ 61 milhões para apoiar Kamala Harris nas eleições Presidente dos EUA pede investigação sobre supostos pagamentos a celebridades por suporte à campanha democrata em 2024 Internacional|Do R7 20/05/2025 - 10h32 (Atualizado em 20/05/2025 - 10h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump acusa Beyoncé de receber R$ 61 milhões para apoiar Kamala Harris nas eleições Reprodução/X/@PopBase

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a ex-vice-presidente Kamala Harris de pagar US$ 11 milhões (cerca de R$ 61 milhões) à cantora Beyoncé para apoiar a campanha presidencial dela em 2024.

O republicano fez as alegações em publicações na plataforma Truth Social nesta segunda-feira (19), mas sem apresentar evidências.

Trump também pediu uma “grande investigação” sobre supostos pagamentos a outras celebridades, como Bruce Springsteen, Oprah Winfrey e Bono, por apoio à campanha democrata.

“Beyoncé recebeu US$ 11 milhões para subir no palco, rapidamente apoiar KAMALA e sair sob vaias por não se apresentar, NENHUMA MÚSICA”, escreveu o presidente norte-americano.

‌



Ele afirma que Harris pagou por endossos sob o pretexto de custear entretenimento, o que considerou ilegal. “Os candidatos não estão autorizados a pagar por patrocínios”, disse, acusando a democrata de tentar “inflar artificialmente seu pequeno público”.

Durante um comício em outubro de 2024, Beyoncé discursou ao lado da cantora Kelly Rowland e declarou apoio à campanha de Harris, autorizando o uso de sua música “Freedom” como tema da campanha da democrata.

‌



“Não estou aqui como celebridade, nem como política, mas como uma mãe que se importa profundamente com o mundo”, afirmou a artista na ocasião. A equipe democrata negou que Beyoncé tenha recebido qualquer pagamento pelo apoio.

Trump também questionou um pagamento de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões) à Harpo Productions, empresa de Oprah Winfrey, para a organização de um evento de campanha de Harris em setembro de 2024.

‌



Oprah esclareceu que o valor foi destinado a cobrir despesas da equipe de produção, e não para pagamento pessoal. “As pessoas que trabalharam naquela produção precisavam ser pagas. E foram. Fim da história”, disse, segundo o jornal USA Today.

Além de Beyoncé, Trump acusou Harris de pagar Bruce Springsteen por uma apresentação em um comício na Geórgia semanas antes da eleição. “Quanto Kamala Harris pagou a Bruce Springsteen pelo seu fraco desempenho?”, escreveu o presidente, que já havia criticado o músico anteriormente.

Embora Trump tenha recebido apoio de celebridades como Kanye West, Kid Rock e o podcaster Joe Rogan durante sua campanha, ele obteve menos respaldo da indústria do entretenimento em comparação com Harris, segundo a imprensa norte-americana.

Até o momento, não há evidências que sustentem as acusações de Trump sobre pagamentos a Beyoncé ou outras celebridades por endossos à campanha de Kamala Harris, de acordo com a agência de notícias AFP.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp