Trump diz achar que há grande chance de um acordo entre Irã e Israel Presidente americano afirma que 'às vezes eles precisam lutar entre si' Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 15/06/2025 - 21h02 (Atualizado em 15/06/2025 - 21h02 )

Presidente Trump falou com imprensa antes de embarcar para G7 Isac Nóbrega/PR - Arquivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou a repórteres na Casa Branca que há “grande chance” de um acordo entre Irã e Israel , algo que ele inclusive diz esperar. Por outro lado, disse também que “às vezes eles [os países] precisam lutar entre si”.

“Espero que tenha um acordo entre Irã e Israel. Acho que está na hora de um acordo, vamos ver o que acontece. Às vezes eles precisam lutar entre si, temos que ver o que acontece. Mas acho que há grande chance de que haja um acordo”, disse Trump neste domingo (15), antes de embarcar no helicóptero Marine One, partindo da Casa Branca a caminho da Cúpula do G7, no Canadá.

O republicano também disse que os EUA seguem apoiando Israel, além de ter se negado a responder se pediu ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para suspender os ataques.

Brasileiros em Israel

O Itamaraty informou à RECORD que a embaixada brasileira em Tel Aviv, capital de Israel, segue acompanhando de perto a situação de brasileiros, em contato com as delegações. O ministério das Relações Exteriores lembrou que o espaço aéreo israelense segue fechado.

Diante da escalada do conflito entre Israel e Irã, o Itamaraty recomendou aos brasileiros que não viajem a Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria.

Aos brasileiros que já se encontram nesses países, o MRE recomenda precauções, como seguir orientações dos sites e mídias sociais das embaixadas brasileiras na região e cumprir as recomendações de segurança das autoridades locais.

Em meio ao conflito entre Israel e Irã, a FAB (Força Aérea Brasileira) informou neste domingo (15) que está de prontidão para o resgate de brasileiros na região israelense.

Como o espaço aéreo de Israel segue fechado, o governo brasileiro aguarda as tratativas diplomáticas conduzidas pelo Itamaraty antes de dar início a missão.

“Prontos para enviar um avião assim que o espaço aéreo for liberado”, informou à RECORD. O espaço aéreo israelense está fechado desde o último dia 12, quando Israel realizou um ataque contra o Irã, tendo, principalmente, como alvo um programa nuclear.

