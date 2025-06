Dino divulga lista de participantes de audiência sobre emendas parlamentares Tema será discutido por professores, consultores, representantes de instituições financeiras e outros especialistas no assunto Brasília|Do R7 15/06/2025 - 11h46 (Atualizado em 15/06/2025 - 12h07 ) twitter

Lista foi divulgada neste domingo Rosinei Coutinho/SCO/STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino divulgou neste domingo (15) a lista de participantes da audiência pública que vai debater a constitucionalidade de dispositivos que tratam das emendas parlamentares impositivas. A audiência está marcada para o dia 27 de junho, das 9h às 17h.

O tema será discutido por professores, consultores, representantes de instituições financeiras e outros especialistas relacionados ao assunto.

Entre eles, Tatiana Farah, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo; Heleno Taveira Torres, professor titular do departamento de Direito Econômico da USP e Armínio Fraga Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil. Veja a lista completa:

As emendas parlamentares impositivas são ligadas ao orçamento público e permitem que parlamentares possam destinar recursos para determinada região.

‌



Em maio, quando Dino marcou a audiência, o ministro apontou que a discussão sobre as emendas parlamentares envolve “de inegável relevância do ponto de vista social, econômico e jurídico”.

Emendas no STF

Flávio Dino é relator de diversas ações no Supremo que tratam da execução de emendas parlamentares. Entre elas, destacam-se a ADPF 854 (Orçamento Secreto), ADI 7688, ADI 7695 (ambas sobre Emendas Pix) e ADI 7697 (Emendas Impositivas). Essas ações têm como foco a transparência e a rastreabilidade no uso dos recursos públicos, influenciando diretamente as práticas legislativas e executivas no Brasil.

‌



As emendas parlamentares são mecanismos que permitem a deputados e senadores alterarem o orçamento da União, direcionando recursos para projetos e demandas específicas. Essas emendas possibilitam aos parlamentares atender a necessidades de seus estados e municípios, funcionando como uma forma de influência direta sobre o orçamento público. Existem diferentes tipos de emendas:

Individuais: Apresentadas por parlamentares, destinadas a projetos específicos.

De bancada: Propostas pelas bancadas estaduais no Congresso Nacional.

De comissão: Elaboradas pelas comissões temáticas da Câmara ou do Senado.

De relator: Redigidas pelo relator do orçamento, responsável por consolidar o parecer final.

Entre essas, as emendas impositivas — individuais e de bancada — têm execução obrigatória pelo governo.

‌



Em dezembro de 2022, o STF declarou inconstitucional o modelo de distribuição das emendas de relator, conhecidas como “orçamento secreto”. Essa modalidade permitia a destinação de recursos públicos sem transparência ou critérios claros, dificultando a fiscalização. A decisão gerou mudanças significativas na relação entre o Congresso e o Executivo.

Após o julgamento, o Congresso Nacional aprovou uma resolução para ajustar as regras de distribuição dos recursos. No entanto, o PSOL argumentou que as mudanças ainda desrespeitavam a decisão da corte. Após a aposentadoria da ministra Rosa Weber, Dino assumiu a relatoria do caso e intensificou a fiscalização.

