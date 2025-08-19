Trump pode ganhar o Nobel da Paz se conseguir encerrar o conflito na Ucrânia? Casa Branca faz campanha pelo presidente, que já recebeu indicação de sete líderes mundiais; opositores criticam ‘ambição pessoal’ Internacional|Do R7 19/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump busca o Prêmio Nobel da Paz ao tentar encerrar a guerra na Ucrânia.

Sete líderes mundiais já indicaram Trump para a premiação, reforçando suas ambições diplomáticas.

Enquanto a Casa Branca apoia sua candidatura, críticos questionam a viabilidade da premiação sem um acordo sólido na Ucrânia.

Se vencer, Trump se tornará o quinto presidente dos EUA a receber o Nobel da Paz, juntando-se a figuras históricas importantes.

Nas redes sociais, a Casa Branca disse que 'o mundo clama' para que Trump receba o Nobel da Paz Divulgação/Casa Branca

A possibilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ser laureado com o Prêmio Nobel da Paz voltou ao centro das atenções em meio às negociações para um eventual cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O republicano não esconde o desejo de se juntar ao grupo seleto de líderes mundiais que já receberam a honraria.

No mês passado, Trump telefonou para o ministro das Finanças da Noruega, Jens Stoltenberg, e, além de discutir tarifas, mencionou novamente a ambição. “Ele queria o Prêmio Nobel – e discutir tarifas”, relatou o jornal norueguês Dagens Naeringsliv. A ligação ocorreu às vésperas de uma reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que se concretizou na última sexta-feira (15), sem avanços concretos para um cessar-fogo envolvendo Moscou.

O episódio com o ministro norueguês não foi isolado. Jornais europeus afirmaram que Trump já havia citado o prêmio em conversas anteriores com Stoltenberg, ex-secretário-geral da Otan. Para o próprio Trump, o reconhecimento seria uma consequência de seus esforços diplomáticos em conflitos internacionais. Em declarações públicas, ele também ressaltou que já foi indicado por líderes de países como Israel, Paquistão e Camboja, que se envolveram em episódios de beligerância nos últimos meses.

A ofensiva mais clara em termos de campanha para o Nobel, no entanto, partiu da própria Casa Branca. Em uma postagem feita na rede social X no último dia 12, o governo afirmou que “o mundo clama” para que Trump receba o Nobel da Paz. Na mesma mensagem, listou autoridades que já teriam defendido sua candidatura, entre elas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; o premiê da Armênia, Nikol Pashinyan; o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev; o chefe de governo do Camboja, Hun Manet; o presidente do Gabão, Brice Oligui Nguema; o ministro das Relações Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe; além do governo do Paquistão.

‌



President Donald J. Trump is the President of PEACE. pic.twitter.com/7ZH5hKHLVI — The White House (@WhiteHouse) August 12, 2025

Em entrevista coletiva dias antes, a porta-voz do governo, Karoline Leavitt, destacou que Trump “pôs fim aos conflitos entre Tailândia e Camboja, Israel e Irã, Ruanda e a República Democrática do Congo, Índia e Paquistão, Sérvia e Kosovo, e Egito e Etiópia”. Segundo ela, isso representaria a média de um acordo de paz ou cessar-fogo por mês em apenas seis meses de mandato. “Já passou da hora de o presidente Trump receber o Prêmio Nobel da Paz”, concluiu.

Entre os apoiadores, Netanyahu chegou a enviar uma carta ao Comitê do Nobel em que afirmou que Trump “demonstrou dedicação inabalável e excepcional para promover a paz, a segurança e a estabilidade em todo o mundo”.

‌



Do outro lado do debate, vozes críticas a Trump questionam a viabilidade da premiação. Hillary Clinton, adversária de Trump nas eleições de 2016, disse na última sexta-feira (15) que só apoiaria a indicação se ele de fato conseguisse um acordo entre Kiev e Moscou. “Se Donald Trump negociar o fim da guerra de Putin na Ucrânia sem que a Ucrânia tenha que ceder território, eu mesmo o indicarei para o Prêmio Nobel da Paz”, escreveu no X.

If Donald Trump negotiates an end to Putin's war on Ukraine without Ukraine having to cede territory, I'll nominate him for a Nobel Peace Prize myself. https://t.co/SYXKhhLqkS — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 15, 2025

O processo para a escolha do laureado é complexo e envolve o Comitê Norueguês do Nobel, formado por cinco membros indicados pelo Parlamento da Noruega. Embora qualquer pessoa viva ou instituição ativa possa receber o prêmio, não é permitido que um candidato se indique. Entre os que têm direito de apresentar nomes estão membros de governos, chefes de Estado, parlamentares, professores universitários de áreas específicas e ex-laureados. A lista oficial de votantes permanece em sigilo por 50 anos, mas indicados e apoiadores podem tornar pública a sua escolha.

‌



O anúncio dos vencedores ocorre em dezembro e, neste ano, está marcado para o dia 10, em Oslo. A cerimônia oficial acontece no dia do aniversário da morte de Alfred Nobel. Em 2025, há 338 nomes na disputa, incluindo 244 indivíduos e 94 organizações.

Caso conquiste o reconhecimento, Trump se tornaria o quinto presidente norte-americano a alcançar a marca.

Theodore Roosevelt foi o primeiro, em 1906, pelo tratado de paz que encerrou a guerra russo-japonesa.

foi o primeiro, em 1906, pelo tratado de paz que encerrou a guerra russo-japonesa. Woodrow Wilson recebeu em 1919 por seu papel na criação da Liga das Nações.

recebeu em 1919 por seu papel na criação da Liga das Nações. Jimmy Carter foi laureado em 2002 pelo trabalho em defesa da democracia e dos direitos humanos.

foi laureado em 2002 pelo trabalho em defesa da democracia e dos direitos humanos. Barack Obama, por sua vez, conquistou em 2009, poucos meses após assumir a presidência, pelos esforços diplomáticos para ampliar a cooperação entre povos.

Outros líderes mundiais também figuram na lista de agraciados, como:

Nelson Mandela , que recebeu em 1993 pelo fim do apartheid na África do Sul;

, que recebeu em 1993 pelo fim do apartheid na África do Sul; Lech Wałęsa , em 1983, pelo movimento Solidariedade na Polônia;

, em 1983, pelo movimento Solidariedade na Polônia; José Ramos-Horta , em 1996, por sua atuação na pacificação de Timor-Leste e;

, em 1996, por sua atuação na pacificação de Timor-Leste e; Juan Manuel Santos, em 2016, por encerrar a guerra civil na Colômbia que durava mais de cinco décadas.

Trump aposta em um eventual cessar-fogo na Ucrânia como peça central de sua candidatura ao Nobel. Se conseguir, poderá entrar para a mesma galeria que abriga figuras históricas responsáveis por pactos de paz decisivos. Até lá, o que se vê é uma intensa campanha política e diplomática que mistura ambição pessoal, pressão da Casa Branca e o peso de uma guerra que ainda não deu sinais claros de trégua.

Perguntas e respostas

