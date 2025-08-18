Trump diz que Putin poderia aceitar garantias de segurança para encerrar guerra na Ucrânia Presidente dos EUA recebeu Zelensky e líderes de Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Finlândia para debater guerra Internacional|Do R7, em Brasília 18/08/2025 - 17h16 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump se reuniu com líderes europeus para discutir soluções para a guerra na Ucrânia.

Trump afirmou que Putin aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia, como parte de um acordo para garantir paz.

Zelensky enfatizou a importância de um cessar-fogo e garantias de segurança duradouras para a proteção da Ucrânia.

Líderes europeus destacaram a necessidade de um diálogo trilateral envolvendo Trump, Zelensky e Putin para avançar rumo à paz.

Trump recebeu líderes europeus na Casa Branca Reprodução/The White House - 18.8.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta segunda-feira (18), na Casa Branca, líderes de países europeus, da Comissão Europeia e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para discutir saídas para a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Durante o encontro, houve um apelo geral por garantias de segurança para a Ucrânia, vistas como condição indispensável para evitar novas agressões no futuro. Além disso, os europeus cobraram por um cessar-fogo imediato.

Segundo Trump, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria concordado em aceitar as garantias de segurança à Ucrânia — Trump e Putin se encontraram na última sexta-feira (15).

“Em um passo muito significativo, o presidente Putin concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia. E este é um dos pontos-chave que precisamos considerar. E vamos considerar isso na mesa também, como quem fará o quê, essencialmente. Estou otimista. Acho que coletivamente podemos chegar a um acordo que dissuadiria qualquer agressão futura contra a Ucrânia e, na verdade, acho que não haverá”, disse Trump nesta segunda.

‌



O encontro reuniu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, além dos chefes de governo da Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Finlândia.

Trump afirmou que “estamos todos trabalhando pelo mesmo objetivo, um objetivo muito simples: queremos parar a matança”. Ele destacou que pretende organizar uma reunião trilateral com Zelensky e Putin. Apesar dos pedidos de cessar-fogo, o líder americano defendeu que qualquer solução seja duradoura.

‌



“Nas seis guerras que paramos, não tivemos um cessar-fogo, então não sei se é necessário. É possível fazer isso durante a guerra, mas eu gostaria do cessar-fogo de outro ponto de vista. Você para imediatamente com a matança. Mas acredito que um acordo de paz no final de tudo isso é algo muito possível e pode ser feito em um futuro próximo. Com todas as guerras em que me envolvi, só nos resta esta”, comentou.

Zelensky aproveitou a reunião na Casa Branca para reforçar a importância das garantias de segurança como base de qualquer acordo de paz com a Rússia. Segundo ele, a segurança do país não pode ser vista isoladamente, mas depende da cooperação dos Estados Unidos, da União Europeia e da Otan.

‌



“É muito importante que os Estados Unidos deem um sinal tão forte e estejam prontos para garantias de segurança”, disse. Para ele, qualquer acordo só será legítimo se incluir medidas duradouras que garantam não apenas a defesa militar, mas também a proteção da população civil.

Zelensky também deu destaque à dimensão humanitária da guerra, pedindo esforços imediatos para a troca de prisioneiros de guerra e o retorno das crianças ucranianas deportadas para a Rússia.

“Acho isso muito importante para garantir a segurança, trazer as crianças de volta e todo o nosso povo, não apenas os guerreiros. Os guerreiros e todos os civis, jornalistas, muitas pessoas na prisão. Então, precisamos deles de volta”, pediu Zelensky.

Além disso, o presidente ucraniano afirmou que está preparado para uma reunião trilateral com Trump e Putin, destacando que esse encontro pode ser decisivo para discutir diretamente questões sensíveis, como segurança e território. “Se o presidente Trump estiver presente, a Ucrânia estará lá. Estamos prontos para isso”, afirmou.

Apelo por garantias de segurança

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, ressaltou que prioridade deve ser parar a destruição da Ucrânia, lembrando que o conflito já se arrasta há anos e cobra um alto custo humano e material. “Se jogarmos bem, podemos acabar com isso. Temos que parar a destruição da Ucrânia”, afirmou.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o encontro deve ser visto como uma “abertura” para os próximos passos e destacou que a União Europeia está pronta para apoiar as iniciativas que possam levar a um acordo de paz sustentável.

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, destacou que os próximos passos do processo de paz serão os mais complicados, mas que o caminho já está aberto para negociações.

Ele defendeu que um cessar-fogo seja estabelecido antes da próxima rodada de diálogos, ressaltando que a credibilidade dos esforços internacionais depende desse ponto inicial. Para Merz, a próxima reunião, de caráter trilateral, não pode acontecer sem esse avanço mínimo.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse que o encontro em Washington marca uma nova fase nas tentativas de diálogo, após mais de três anos sem sinais da Rússia de disposição para negociar. Ela creditou o avanço à resistência ucraniana no campo de batalha e ao apoio internacional.

Meloni enfatizou que a unidade dos aliados é fundamental para garantir uma paz justa e duradoura, defendendo garantias de segurança que evitem novas agressões.

O presidente da França, Emmanuel Macron, também destacou a importância de uma reunião trilateral como única forma de avançar rumo à paz. Para ele, o processo deve ser ampliado posteriormente para um formato quadrilateral, abrangendo toda a segurança europeia.

Macron insistiu na necessidade de uma trégua imediata para interromper as mortes e defendeu que as garantias de segurança incluam tanto um exército ucraniano fortalecido quanto compromissos firmes dos aliados europeus.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer lembrou que a guerra na Ucrânia não impactou apenas os ucranianos, mas também a segurança da Europa e do Reino Unido.

Starmer também apoiou a ideia de uma reunião trilateral como próximo passo e disse acreditar que o encontro em Washington será lembrado como um marco no esforço para encerrar o conflito.

