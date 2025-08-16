Putin diz que Rússia quer fim da guerra na Ucrânia e convida Trump para reunião em Moscou Presidentes tiveram encontro no Alasca nesta sexta-feira, mas não anunciaram acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia Internacional|Do R7, em Brasília 15/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 21h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Putin expressa interesse sincero em encerrar a guerra na Ucrânia, buscando abordar as causas profundas do conflito.

A reunião entre Putin e Trump no Alasca não resultou em um acordo de cessar-fogo, mas as conversas foram consideradas produtivas.

Putin convida Trump para uma futura reunião em Moscou, enquanto Trump planeja se comunicar com o presidente da Ucrânia, Zelensky.

Trump e Putin concordam na importância de reduzir o número de mortes no conflito e na necessidade de garantir a segurança da Ucrânia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Putin e Trump se encontraram nesta sexta nos EUA Reprodução/X/@mfa_russia - 15.8.2025

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (15) que o país está “sinceramente interessado” em encerrar a guerra na Ucrânia, mas defendeu que qualquer acordo precisa abordar as causas profundas do conflito. Ele disse concordar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a necessidade de garantir também a segurança ucraniana e expressou expectativa de que as negociações recentes abram caminho para a paz.

Putin fez a declaração após reunião com Trump em uma base militar americana no Alasca para discutir a possibilidade de um acordo para dar fim à guerra entre os países europeus. No entanto, os dois presidentes disseram que ainda não há uma proposta de cessar-fogo.

Putin elogiou o diálogo com Trump. Segundo ele, o esforço pessoal do líder americano para compreender o conflito e buscar soluções é “precioso”. O presidente russo reiterou que Moscou considera a Ucrânia uma “nação fraterna” e classificou a guerra como uma “tragédia” e “ferida terrível” para ambos os povos.

“A situação na Ucrânia tem a ver com ameaças fundamentais à nossa segurança. Além disso, sempre consideramos a nação ucraniana, e já disse isso várias vezes, uma nação fraterna. Por mais estranho que pareça nessas condições, temos as mesmas raízes e tudo o que está acontecendo é uma tragédia para nós e uma ferida terrível. Portanto, o país está sinceramente interessado em pôr fim a isso”, destacou Putin.

“Estamos convencidos de que, para tornar o acordo duradouro e de longo prazo, precisamos eliminar todas as raízes primárias, as causas primárias desse conflito, e já dissemos isso várias vezes para considerar todas as preocupações legítimas da Rússia e restabelecer um equilíbrio justo de segurança na Europa e no mundo como um todo. Concordo com o presidente Trump, como ele disse hoje, que, naturalmente, a segurança da Ucrânia também deve ser garantida. Naturalmente, estamos preparados para trabalhar nisso”, acrescentou o presidente russo.

Durante a coletiva, Putin agradeceu a postura “positiva e confiável” de Trump e afirmou esperar que os entendimentos alcançados ajudem não só na resolução da guerra, mas também na retomada das relações comerciais e pragmáticas entre os dois países.

Ao final do encontro, o líder russo convidou Trump para uma futura reunião em Moscou. O americano reagiu com cautela, reconhecendo que poderia enfrentar críticas, mas não descartou a visita. “Essa é interessante. Não sei. Vou ser um pouco criticado por isso, mas eu consigo ver que pode acontecer”, disse Trump, encerrando o encontro.

“Não há acordo até que haja um acordo”, diz Trump

Trump afirmou que as conversas com Putin nesta sexta foram “extremamente produtivas” e resultaram em avanços em vários pontos sobre a guerra na Ucrânia. No entanto, ele ressaltou que ainda não existe um acordo fechado.

“Concordamos em muitos pontos, a maioria deles, mas alguns ainda não abordamos. Portanto, não há acordo até que haja um acordo”, disse Trump.

O presidente dos EUA disse que vai telefonar para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para falar sobre como foi a reunião com Putin.

“Ligarei para o presidente Zelensky e lhe contarei sobre a reunião de hoje. Em última análise, depende deles. Eles terão que concordar.”

O republicano também afirmou que pretende conversar nas próximas horas com representantes da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), grupo do qual a Ucrânia quer fazer parte.

A Rússia vê a aproximação da Ucrânia com a Otan como uma ameaça estratégica por considerar que a entrada do país na aliança militar ocidental colocaria forças e infraestrutura bélica próximas demais de suas fronteiras, reduzindo sua zona de segurança.

“Vou começar a fazer alguns telefonemas e contar o que aconteceu. Mas tivemos uma reunião extremamente produtiva, e muitos pontos foram acertados. Restam apenas alguns. Alguns não são tão significativos. Um é provavelmente o mais significativo, mas temos uma boa chance de chegar lá. Não chegamos lá, mas temos uma boa chance de chegar lá”, destacou Trump.

Trump elogiou a postura de Putin e disse que ambos compartilham o objetivo de reduzir o número de mortes no conflito. “Vamos impedir que 5.000, 6.000, 7.000 pessoas sejam mortas por semana. O presidente Putin quer ver isso tanto quanto eu”, afirmou o americano.

