Putin relata a Lula bastidores de encontro com Trump e classifica reunião como ‘positiva’ Presidentes se falaram por ligação, que durou cerca de 30 minutos Brasília|Do R7, em Brasília 18/08/2025 - 10h50 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vladimir Putin telefonou para Luiz Inácio Lula da Silva, relatando detalhes de seu encontro com Donald Trump.

Putin classificou a reunião como "positiva" e destacou o apoio do Brasil a soluções pacíficas para o conflito na Ucrânia.

Trump e Putin discutiram a necessidade de garantir a segurança da Ucrânia e o impacto dos acordos na paz.

Ambos expressaram a intenção de reduzir as mortes no conflito e restaurar relações comerciais entre Rússia e EUA. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula e Vladimir Putin conversaram por cerca de 30 minutos ao telefone Ricardo Stuckert / PR - 09.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta segunda-feira (18), um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Durante a ligação de cerca de 30 minutos, o líder russo compartilhou informações sobre a reunião que manteve na última sexta-feira (15) com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Alasca.

Putin classificou o encontro como “positivo” e reconheceu o envolvimento do Brasil no Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que busquem uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. O presidente também desejou sucesso às negociações em andamento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O encontro entre Putin e Trump

Na reunião realizada em uma base militar americana no Alasca, não houve acordo imediato para o cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Após o encontro, Trump afirmou que as conversas foram “extremamente produtivas” e resultaram em avanços em vários pontos, mas destacou que ainda não existe consenso.

‌



“Concordamos em muitos aspectos, a maioria deles, mas alguns ainda não abordamos. Portanto, não há acordo até que haja um acordo”, disse Trump.

Rússia está “sinceramente interessada” em encerrar a guerra, diz Putin

Putin declarou que a Rússia está “sinceramente interessada” em encerrar a guerra, mas ressaltou que qualquer tratado de paz deve atacar as “raízes primárias” do conflito. Isso, segundo ele, inclui considerar as “preocupações legítimas” de Moscou e restabelecer um “equilíbrio justo de segurança” na Europa e no mundo.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O líder russo afirmou ainda concordar com Trump sobre a necessidade de garantir também a segurança da Ucrânia. “Estamos preparados para trabalhar nisso. Espero que o acordo alcançado nos ajude a aproximar esse objetivo e abra caminho para a paz na Ucrânia”, disse.

Putin acrescentou que espera uma postura construtiva de Kiev e das capitais europeias, sem medidas que prejudiquem os avanços já obtidos. Ele alertou contra “acordos secretos” que possam gerar incidentes ou inviabilizar o diálogo.

‌



Putin destaca empenho dos EUA

Putin reconheceu o empenho dos Estados Unidos em tentar facilitar a resolução do conflito. Segundo ele, o contato com Trump tem sido “direto e muito bom”, com conversas frequentes por telefone e intercâmbio constante entre autoridades dos dois países.

Ele também destacou o trabalho do enviado especial americano, Steve Witkoff, que viajou diversas vezes a Moscou, além da comunicação permanente entre assessores e ministros das Relações Exteriores.

“Espero que os acordos de hoje sejam o ponto de partida não apenas para resolver a questão ucraniana, mas também para restaurar relações comerciais e pragmáticas entre a Rússia e os EUA”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente russo voltou a dizer que a guerra está ligada a “ameaças fundamentais” à segurança de Moscou e classificou a Ucrânia como uma “nação fraterna”.

“Por mais estranho que pareça nessas condições, temos as mesmas raízes e tudo o que está acontecendo é uma tragédia para nós, uma ferida terrível”, afirmou Putin.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Trump, por sua vez, elogiou a postura de Putin e disse que ambos compartilham o objetivo de reduzir o número de mortes no conflito.

“Vamos impedir que 5.000, 6.000, 7.000 pessoas sejam mortas por semana. O presidente Putin quer ver isso tanto quanto eu”, declarou o americano.

Perguntas e respostas

Qual foi o tema da conversa entre Lula e Putin?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um telefonema de Vladimir Putin, onde o líder russo compartilhou informações sobre sua reunião com Donald Trump, realizada no Alasca. Putin classificou o encontro como “positivo”.

Qual foi a duração da ligação entre Lula e Putin?

A ligação durou cerca de 30 minutos.

O que Lula expressou durante a conversa?

Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a esforços que busquem uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia, desejando sucesso nas negociações em andamento.

Houve algum acordo durante a reunião entre Trump e Putin?

Não houve acordo imediato para o cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Trump afirmou que as conversas foram “extremamente produtivas”, mas ainda não existe consenso.

O que Putin disse sobre a intenção da Rússia em relação à guerra?

Putin declarou que a Rússia está “sinceramente interessada” em encerrar a guerra, mas ressaltou que qualquer tratado de paz deve abordar as “raízes primárias” do conflito, incluindo as “preocupações legítimas” de Moscou.

Qual foi a posição de Putin em relação à segurança da Ucrânia?

Putin afirmou que concorda com Trump sobre a necessidade de garantir a segurança da Ucrânia e expressou disposição para trabalhar nesse sentido, esperando que os acordos ajudem a alcançar a paz na região.

Como Putin avaliou a postura dos Estados Unidos nas negociações?

Putin reconheceu o empenho dos Estados Unidos em facilitar a resolução do conflito e destacou a qualidade do contato com Trump, que tem sido “direto e muito bom”.

Qual foi a visão de Putin sobre a relação entre Rússia e Ucrânia?

Putin classificou a Ucrânia como uma “nação fraterna” e expressou que a situação atual é uma tragédia, considerando que ambos os países compartilham as mesmas raízes.

O que Trump disse sobre o objetivo de reduzir mortes no conflito?

Trump elogiou a postura de Putin e afirmou que ambos compartilham o objetivo de reduzir o número de mortes no conflito, mencionando a intenção de evitar que milhares de pessoas sejam mortas por semana.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp