Turistas enfrentam ataque de elefante durante passeio em rio de Botsuana; veja vídeo Trecho é conhecido por abrigar diversos predadores, como crocodilos e hipopótamos Internacional|Do R7 25/07/2025 - 18h10 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h10 )

Episódio aconteceu em junho e foi compartilhado por uma página de turismo Reprodução/X/jdpkru

Um grupo de turistas britânicos passou por momentos de tensão durante um passeio de barco no Delta do Okavango, em Botsuana, quando um elefante atacou a embarcação. O barco quase virou após a investida do animal, em um trecho conhecido por abrigar crocodilos e hipopótamos. Ninguém ficou ferido.

O incidente foi registrado em vídeo, que mostra o momento em que o elefante avança contra a parte traseira do barco. Turistas caem dos bancos, equipamentos são derrubados e é possível ouvir gritos enquanto o guia tenta retomar o controle da situação.

Testemunhas afirmaram que, momentos antes da aproximação do animal, o condutor do barco brincou sobre a possível reação do elefante. O guia teria dito que aceleraria caso o animal se aproximasse demais. Quando o motor falhou, a embarcação ficou vulnerável. O elefante atacou mais três vezes, usando a presa para golpear a estrutura.

Um elefante-africano atinge, em média, 3,2 metros de altura e pesa 6 toneladas, o que o torna o maior animal terrestre existente. O maior já registado tinha cerca de 12 toneladas.

O episódio aconteceu em junho e foi compartilhado por uma página de turismo da região. A postagem acumula milhares de visualizações nas redes sociais.

O Delta do Okavango é um destino turístico conhecido pela vida selvagem, incluindo grandes populações de elefantes africanos. Estima-se que esses animais sejam responsáveis por cerca de 500 mortes por ano no continente.

