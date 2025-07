Moo Deng, hipopótamo sensação na Tailândia, tem festa de aniversário de um ano

Moo Deng , um filhote de hipopótamo-pigmeu que é sensação nas redes sociais na Tailândia , comemorou o seu primeiro aniversário. Seu nome significa "Porquinha Saltitante" em tailandês, e desde que nasceu, no zoológico, o animal acumulou milhões de visualizações com o seu jeitinho carismático e desengonçado.



Para o aniversário do hipopótamo, o local organizou uma festa de quatro dias com direito a exposição de fotos, desfile temático e um bolo especial de 20 kg feito com frutas tropicais esculpidas. Além disso, no evento aconteceu um leilão solidário com a primeira banheira de Moo Deng vendida por US$ 1.500 (R$ 8.357 na cotação atual) e o molde de suas patas, mais de US$ 21 mil, aproximadamente R$ 117 mil. Todo o valor arrecadado será revertido para a conservação da vida selvagem.