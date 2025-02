Turistas fazem churrasco em lava incandescente durante erupção do Etna Vulcão em atividade na Itália atraiu milhares de pessoas, muitas delas que colocam a própria vida em risco Internacional|Do R7 21/02/2025 - 17h48 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h48 ) twitter

Reportagem mostra cena de vídeo em que uma pessoa assa linguiça na lava expelida pelo Etna Reprodução/Facebook/Sestarete TV - Canale 81

O monte Etna, na Itália, entrou em erupção e está coberto de neve. Seria o suficiente para manter muita gente longe dali. Mas não. O fenômeno tem atraído milhares de turistas nos últimos dias e levantou a preocupação das autoridades e equipes de segurança da região.

Além de arriscar a vida, os visitantes têm adotado práticas pouco seguras. Por exemplo, em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver alguém cozinhando linguiças direto na lava incandescente do vulcão.

⚠️ “Salsiccia arrostita sulla lava” 📌 Succede sull’#Etna, in barba alle raccomandazioni degli esperti. E il video scatena le polemiche👇🏼 #gruppormb #sestareteradiotv Publicado por Sestarete TV - Canale 81 em Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025

“É um gesto estúpido, além de perigoso, porque a lava libera gases nocivos”, diz Antonio Bonanno, prefeito de Biancavilla, na região da Catânia, Itália. Seu governo assinou um decreto que proíbe o “acesso a uma altitude de 2.000 metros acima do nível do mar e, em qualquer caso, não mais do que uma distância mínima de 500 metros de distância de lava ou das bordas do fluxo, a menos que acompanhado por guias alpinos ou vulcanológicos”.

Esquiar também está proibido, mas há imagens que mostram pessoas ignorando essa regra.

Segundo Giuseppe Distefano, que leva grupo de turistas ao Etna há 23 anos, o comportamento do turista piorou desde que o vulcão entrou em erupção, no último dia 8.

“Vi tantas situações absurdas. Há alguns que caminham até o fluxo de lava com sacos plásticos nos pés para não molharem os sapatos com neve e gelo”, disse Distefano ao jornal The Telegraph.

“Há muitas pessoas que, quando o Monte Etna entra em erupção, reservam um voo. Recebi um pedido de um produtor de vinho. Ele queria fotografar uma garrafa de vinho junto ao fluxo de lava e depois esperar e fotografar a destruição [da garrafa] pela lava. Não aceitei, apesar da grande quantia oferecida. Recebi outros pedidos, como pessoas que querem caminhar sobre um fluxo de lava. Um cara queria cozinhar algo na lava, mas eu disse não”, acrescenta.

Para o prefeito de Biancavilla, muitos nem sequer têm roupas adequadas para ir ao local. “Há aqueles que escalaram o vulcão usando saias”. diz.

Diante dessa situação, o Corpo Nacional de Resgate Alpino e Espeleológico (CNSAS), responsável pelo socorro a vítimas que enfrentam o Etna, viu seu trabalho aumentar. Os casos incluem pessoas que se perdem na mata da região e feridos.

“Mesmo quando tudo parece sob controle, fragmentos de lava incandescente podem atingir caminhantes desavisados. É por isso que é importante ir acompanhado de guias que tenham a expertise necessária para guiar os turistas. Acidentes podem estar ao virar da esquina se você não estiver preparado, e o resgate não é fácil na mata”, diz Bonanno.