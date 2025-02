Erupção de vulcão em meio à neve gera espetáculo da natureza na Itália

Uma erupção do Monte Etna, na Itália , gerou um espetáculo da natureza nesta segunda-feira (10). Com o inverno no hemisfério norte, a lava se juntou à neve que cerca a montanha, a uma altitude de mais de 3.000 metros acima do nível do mar.



O Etna é o vulcão mais alto do continente europeu. Especialistas acreditam que ele tenha a história mais longeva de erupções documentadas entre todas as estruturas do tipo no planeta.