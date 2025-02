Aproximação da Otan com a Ucrânia pode intensificar ofensiva russa, afirma cientista político

Em entrevista ao Conexão Record News , nesta terça-feira (25), o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli comenta o impacto que o possível envio de tropas de paz feito pela Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) poderia causar para o governo russo e o andamento da guerra contra a Ucrânia .



Para Pasquarelli, a aproximação de Kiev do bloco europeu deve intensificar as ofensivas da Rússia, uma vez que o presidente Vladimir Putin pode ver a presença das tropas como uma violação da soberania russa.



Ao mesmo tempo, o especialista aponta que os países próximos à Ucrânia estão preocupados com o posicionamento de Putin e temem uma possível ação militar em território europeu. Por isso, buscam se aproximar da Otan para encontrar formas de se protegerem.