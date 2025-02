Rússia utiliza técnicas de negociação de Trump, afirma especialista

"Os russos estão usando as táticas de negociação de Donald Trump", afirma Vitélio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, ao comentar o contexto de negociações pelo fim do conflito no leste europeu em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (26). As cúpulas dos dois países tentam organizar um novo encontro entre Putin e o presidente americano , sem previsão para acontecer.