Concurso de beleza homenageia musas da terceira idade na África do Sul Com participantes de 63 a 81 anos, objetivo do concurso era celebrar as avós e bisavós que participam e ajudam tanto a sociedade do país

