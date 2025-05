Funerária troca corpo e coloca homem errado em caixão durante velório nos EUA Família acusa necrotério de erro grave que causou trauma durante despedida de parente na Califórnia Internacional|Do R7 18/05/2025 - 20h24 (Atualizado em 18/05/2025 - 20h24 ) twitter

Funerária troca corpo e coloca homem errado em caixão durante velório nos EUA Divulgação/Amentha Hunt

Uma família de Compton, na Califórnia, Estados Unidos, alega que o corpo de um estranho foi colocado no caixão de seu ente querido, vestido com as roupas do parente falecido, durante um velório. As informações são do jornal New York Post.

Amentha Hunt, sobrinha de Otis Adkinson, de 80 anos, relatou que a família ficou traumatizada ao chegar ao necrotério para se despedir do tio e encontrar outro homem no caixão, usando o terno de Adkinson.

“Era um cara deitado lá, com o terno do meu tio, mas não era meu tio”, disse Hunt à emissora local KCAL News. “Não deveria ter acontecido. Não combinei de ir ver o corpo errado”.

Segundo Hunt, quando a família questionou o erro, um funcionário da funerária responsável pelo velório insistiu que o corpo era de seu tio. Somente após ela apresentar uma foto de Adkinson, o necrotério admitiu a falha.

‌



A correção do erro levou três horas, mas o impacto da situação permaneceu. “É doloroso. Ainda penso nisso. É algo que nunca vai passar, ver o cadáver errado”, disse Hunt. “Ainda consigo ver aquele cara”.

Elvis Tran, advogado que representa a família, classificou as ações da funerária como “ultrajantes” e defendeu que o necrotério precisa rever seus procedimentos. “Eles entrarem e verem o cadáver errado e o necrotério negar que é o cadáver errado e depois precisar de provas de que é de fato a pessoa certa”, disse Tran ao New York Post.

‌



Ele acrencentou que a funerária falhou em um “padrão básico de cuidado” e deve melhorar para evitar novos incidentes. A empresa negou as acusações e informou que está preparando uma carta de cessação e desistência contra a família.

Otis Adkinson, que faleceu em 28 de fevereiro de 2025, era natural de Memphis e trabalhou por 29 anos como paramédico no Sul da Califórnia. A família diz que ele era conhecido como um “bom e velho garoto do interior”, apaixonado por pesca, churrasco, dança e torcedor dos Los Angeles Lakers.

