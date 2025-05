Urso invade casa e é encontrado sentado no fogão Animal selvagem entrou pelo sótão de residência nos EUA após escalar escada e caiu do teto, surpreendendo moradores Internacional|Do R7 30/05/2025 - 11h23 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Urso foi encontrado em cima de fogão em casa no Kentucky (EUA) Reprodução/Facebook/Kentucky Fish and Wildlife Law Enforcement

Um urso-negro foi encontrado sentado no fogão da cozinha de uma residência no Kentucky, nos Estados Unidos, na manhã do último dia 21 de maio.

O animal selvagem entrou no imóvel após subir uma escada externa e se espremer por uma abertura no sótão, vindo a cair do teto para dentro da casa.

Derick Creech, guarda florestal da agência Kentucky Fish and Wildlife Law Enforcement, foi acionado por volta das 5 horas da manhã para atender à ocorrência.

‌



Ao chegar ao local, o agente se deparou com o urso sentado tranquilamente sobre o fogão da cozinha, uma cena rara até para quem já está acostumado com encontros com esses animais.

‌



Com o auxílio de um policial, Creech conseguiu expulsar o urso pela porta aberta da casa, sem que o animal se ferisse ou causasse danos além do buraco visível no teto, por onde ele havia caído.

‌



Fotografias divulgadas pela agência mostram o buraco quadrado no forro da residência e o urso curvado sobre o fogão, evidenciando a inesperada “invasão”.

Urso deixou um buraco no teto da casa que invadiu no Kentucky (EUA) Reprodução/Facebook/Kentucky Fish and Wildlife Law Enforcement

Segundo o Kentucky Fish and Wildlife, os ursos-negros têm voltado a habitar áreas do estado nas últimas décadas, especialmente na região leste, após um período de declínio populacional.

Embora geralmente evitem contato com humanos, esses animais podem se aproximar de casas atraídos por fontes de alimento como lixo, ração de pets e alimentadores de pássaros.

A agência recomenda que moradores identifiquem e removam qualquer atrativo alimentar para evitar encontros indesejados. “Os ursos possuem um olfato incrível e tendem a buscar alimentos fáceis, mas se perceberem que não há comida disponível, eles se afastam”, orienta o órgão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5