Vamos acabar com políticas de diversidade, igualdade e inclusão no governo, diz Trump Escolha de servidores vai ocorrer pelo "sistema de mérito", disse presidente eleito Internacional|Do Estadão Conteúdo 19/01/2025 - 22h18 (Atualizado em 19/01/2025 - 22h19 )

Trump toma posse nesta segunda Isac Nóbrega/PR - Arquivo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , prometeu neste domingo (19), véspera de sua posse , acabar com políticas de diversidade, igualdade e inclusão nas contratações do governo. Em comício no ginásio Capital One, em Washington, ele afirmou que a escolha de servidores vai ocorrer pelo “sistema de mérito”.

Trump declarou também que vai reverter o que ele chamou de sigilo excessivo sobre documentos do governo, e que irá abrir os arquivos relativos aos assassinatos do ex-presidente John F. Kennedy, do irmão dele, o senador Robert Kennedy, e do ativista dos direitos civis, Martin Luther King Jr. O indicado de Trump para o Departamento de Saúde é filho de Robert Kennedy.

O presidente eleito aproveitou para encher de elogios seu apoiador, o bilionário Elon Musk, que ele indicou para chefiar um novo Departamento de Eficiência Governamental. “Vocês viram o foguete dele ontem?”, perguntou Trump, referindo-se ao lançamento de um modelo Starship, da Space X, uma das empresas de Musk, que ocorreu na realidade na quinta-feira (16).

Trump destacou o sucesso da aterrissagem do estágio inicial do foguete, que leva os propulsores principais, mas a nave não tripulada em si explodiu após cerca de 8 minutos de voos. Musk subiu ao palco acompanhado de um de seus filhos. “Esta vitória é só o começo. O que importa é ir frente para fazer efetivamente mudanças significativas”, afirmou o empresário, gaguejando. “Temos de proteger nossos gênios”, destacou Trump.