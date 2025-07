Veja a terra se ‘dobrando’ durante terremoto; vídeo intrigou cientistas Registro captado por câmera de segurança mostra, pela primeira vez, uma falha geológica se abrindo em trajetória curva Internacional|Do R7, em Brasília 21/07/2025 - 09h28 (Atualizado em 21/07/2025 - 09h28 ) twitter

Nas imagens é possível ver a curvatura feita pela terra durante o terremoto 2025 Sagaing Earthquake Archive/Reprodução

Um vídeo surpreendente, gravado por uma câmera de segurança na cidade de Thazi, em Mianmar, durante o terremoto de magnitude 7,7 em 28 de março deste ano, trouxe à tona um fenômeno jamais registrado em tempo real: o solo se partindo em curva.

Embora rupturas visíveis na superfície sejam comuns em sismos intensos, a trajetória curva da falha chamou atenção da comunidade científica. Atenção na parte superior direita do vídeo:

A pesquisa completa foi publicada em 18 de julho no periódico The Seismic Record.

O registro mostra o chão tremendo violentamente antes de se abrir, com a fissura se deslocando de maneira não linear — uma característica conhecida por meio de vestígios geológicos, mas nunca antes observada em vídeo.

O geofísico Jesse Kearse, atualmente pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Kyoto, no Japão, identificou o padrão incomum ao revisar o vídeo várias vezes.

“O movimento não seguia uma linha reta, mas descrevia uma curvatura voltada para baixo”, observou. A descoberta remete diretamente a investigações anteriores conduzidas por ele, baseadas em marcas deixadas nas bordas das falhas, chamadas slickenlines.

RESUMO DA NOTÍCIA Vídeo gravado em Mianmar registrou solo se partindo em curva durante terremoto de magnitude 7,7.

Fenômeno nunca antes observado em tempo real chamou atenção da comunidade científica.

Geofísico Jesse Kearse identificou padrão incomum de movimento não linear da falha.

Descobertas podem oferecer pistas sobre a dinâmica das rupturas geológicas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Estudo do vídeo

Kearse, com o geofísico Yoshihiro Kaneko, também da Universidade de Kyoto, analisou detalhadamente a gravação.

Descobriram que a rachadura iniciou-se com uma curvatura acentuada, acelerou até atingir 3,2 metros por segundo, percorreu 2,5 metros em 1,3 segundo e, depois de alcançar a velocidade máxima, retomou uma linha reta e desacelerou.

“A curvatura traz pistas fundamentais sobre a dinâmica das rupturas”, explicou Kearse.

