Autoridades divulgam vídeo do possível suspeito de tiroteio na Universidade Brown, nos EUA

As autoridades de Providence, em Rhode Island, divulgaram no sábado (13) o que afirmam ser um vídeo do suspeito responsável por um tiroteio em massa na Universidade Brown.



O vídeo mostra uma pessoa vestida de preto caminhando pela calçada da Hope Street. O rosto da pessoa não é visível. O vice-chefe de polícia de Providence, Timothy O’Hara, afirmou que o suspeito ainda não foi identificado.



A Reuters conseguiu verificar o local com base no traçado das vias, na sinalização de trânsito e nos semáforos, que coincidem com imagens de arquivo e de satélite. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a data. O Departamento de Polícia de Providence informou que um tiroteio na Universidade Brown causou duas mortes e nove feridos em Providence, Rhode Island.



Mais de 400 agentes das forças de segurança foram mobilizados enquanto a polícia procurava o suspeito.



A universidade de Providence permaneceu em confinamento (lockdown) por várias horas após um suspeito armado entrar em um prédio onde estudantes realizavam provas. As ruas ao redor do campus ficaram cheias de veículos de emergência horas após o tiroteio, e a segurança foi reforçada em toda a cidade enquanto as agências de segurança continuavam a caçada ao suspeito.



(Produção: Keval Singh, Tiffany Le)