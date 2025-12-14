Autoridades divulgam vídeo do possível suspeito de tiroteio na Universidade Brown, nos EUA
O vice-chefe de polícia de Providence, Timothy O’Hara, afirmou que o suspeito ainda não foi identificado; as informações são da agência Reuters
As autoridades de Providence, em Rhode Island, divulgaram no sábado (13) o que afirmam ser um vídeo do suspeito responsável por um tiroteio em massa na Universidade Brown.
O vídeo mostra uma pessoa vestida de preto caminhando pela calçada da Hope Street. O rosto da pessoa não é visível. O vice-chefe de polícia de Providence, Timothy O’Hara, afirmou que o suspeito ainda não foi identificado.
A Reuters conseguiu verificar o local com base no traçado das vias, na sinalização de trânsito e nos semáforos, que coincidem com imagens de arquivo e de satélite. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a data. O Departamento de Polícia de Providence informou que um tiroteio na Universidade Brown causou duas mortes e nove feridos em Providence, Rhode Island.
Mais de 400 agentes das forças de segurança foram mobilizados enquanto a polícia procurava o suspeito.
A universidade de Providence permaneceu em confinamento (lockdown) por várias horas após um suspeito armado entrar em um prédio onde estudantes realizavam provas. As ruas ao redor do campus ficaram cheias de veículos de emergência horas após o tiroteio, e a segurança foi reforçada em toda a cidade enquanto as agências de segurança continuavam a caçada ao suspeito.
(Produção: Keval Singh, Tiffany Le)
Últimas
Universidade de Brown entra em lockdown enquanto polícia procura atirador; veja imagens
Pelo menos duas pessoas morreram; imagens e informações são da Reuters
Carro fica à beira do abismo e é salvo por grupo de moradores na Índia; veja o vídeo
Veículo ficou pendurado em um penhasco após derrapar na pista; apesar da cena impressionante, ninguém ficou ferido
Vulcão no Havaí entra em erupção
O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em nova fase de erupção no sábado (6). As imagens foram registradas por câmera remota do Serviço Geológico dos Estados Unidos
Operários, com barriga de cerveja e cabelo mal cuidado, posam para calendário inusitado
Trabalhadores se tornaram 'modelos' para juntar dinheiro para comprar lousas e outros equipamentos para escolas na Hungria
Fuzileiros navais desembarcam no território americano mais perto da Venezuela
Governo Trump ampliou presença militar no Caribe, com envios de aeronaves e navios de guerra, para frear tráfico de drogas
EUA: tempestade de inverno provoca acidentes em rodovias
Local ficou interditado por quase seis horas; não há registros de feridos graves
Enviado dos EUA se reúne com Putin para discutir fim da guerra da Ucrânia
Expectativa é que essa iniciativa possa abrir caminho para um acordo pacífico e duradouro
Trump pede envio de 500 soldados da Guarda Nacional para Washington após tiroteio desta quarta (26)
Dois agentes foram atingidos e permanecem em estado crítico, segundo o diretor do FBI; suspeito foi baleado e está preso
Nevasca fora de época atinge norte dos Estados Unidos, surpreende moradores e interdita rodovias
Tempestade em pleno outono causou transtornos devido ao gelo e à neve cobrindo até 20 centímetros do solo em diversas localidades
Japão aprova socorro à economia de R$ 726 bilhões
Medida busca estimular economia com cortes de impostos e enfrenta críticas no mercado
Sem risadinha: Putin mantém 'cara de paisagem' ao assistir dança de robô humanoide
Vídeo exibido na TV estatal mostra o chefe do Kremlin em pé diante da máquina com pouquíssimas expressões faciais durante a apresentação
Vaso sanitário feito de ouro é vendido por mais de R$ 68 milhões
Obra do artista italiano Maurizio Cattelan foi arrematada em Nova York
Celulares detectam acidente, acionam resgate e salvam jovem desacordado em carro em chamas
Imagens mostram momento em que policiais chegam ao veículo para retirar o motorista
Rússia afirma ter tomado duas novas cidades da Ucrânia
Forças de Kiev atacaram refinaria russa em resposta