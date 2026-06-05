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Irã e Hezbollah rejeitam proposta de cessar-fogo

Exército israelense retomou ataque contra sul do Líbano, reduto do grupo terrorista

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O Irã e o grupo Hezbollah recusaram uma proposta de cessar-fogo negociada entre Israel e o Líbano. Com a ausência de acordo, as forças israelenses retomaram os ataques ao sul do Líbano. Os bombardeios recomeçaram logo após uma reunião em Washington com representantes de Israel, do Líbano e dos Estados Unidos. As partes envolvidas haviam concordado com a suspensão das hostilidades desde que o Hezbollah deixasse a área fronteiriça com Israel.

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