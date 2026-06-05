Zelensky convida Putin para encontro em território neutro

O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, convidou o líder russo Vladimir Putin para um encontro em território neutro e sugeriu um cessar-fogo total durante as negociações. Em uma carta aberta, Zelensky expressou que a guerra pode ser encerrada por meio de um acordo entre os dois países. Ele também afirmou que a Ucrânia está disposta a suspender os combates enquanto as conversas estiverem em andamento.



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