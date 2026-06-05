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Menino é atingido na barriga durante performance de robô na China

Máquina fez um giro e acidentalmente atingiu a criança, que não se machucou

Alerta Brasil|Do R7

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Na China, um robô humanoide exagerou na performance durante uma apresentação e atingiu uma criança.

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