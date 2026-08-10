Com ventos de 150 km/h, tufão Dolphin tomba caminhão e provoca pânico na Ásia
Ciclone tropical mais poderoso a atingir a China este ano causou temporais e alertas de inundações e deslizamentos de terra
Um vídeo feito por uma testemunha mostrou um caminhão tombando de lado enquanto chuvas fortes e ventos castigavam a cidade de Wenzhou, na província de Zhejiang, no leste da China, no domingo (9). As rajadas superaram 150 km/h.
O tufão Dolphin, o ciclone tropical mais poderoso a atingir a China este ano, chegou à costa leste do país no domingo, e levou chuvas torrenciais e ventos fortes, além de provocar alertas de inundações e deslizamentos de terra.
O tufão já havia passado pela província de Okinawa, no sul do Japão, onde deixou seis pessoas feridas e interrompeu o fornecimento de energia para mais de 50 mil casas.
O ciclone atingiu a costa perto de Yuhuan, na província de Zhejiang (leste), por volta das 17h30 no horário local, segundo as autoridades meteorológicas da China.
A Reuters confirmou o local com base no traçado da via, no estacionamento e nas edificações, elementos que coincidiam com imagens de arquivo e de satélite. Imagens complementares mostravam o caminhão tombado no mesmo local. A data da gravação foi confirmada por um comunicado oficial sobre a chegada do tufão Dolphin à província de Zhejiang.
O órgão de gestão de emergências de Zhejiang confirmou, em nota, que o tufão Dolphin atingiu a costa leste da província em 9 de agosto.
As imagens são da própria Reuters.
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