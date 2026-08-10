Terremoto na Colômbia: moradores retiram escombros com as próprias mãos para achar sobreviventes

Equipes de resgate e moradores subiram em prédios que desabaram, em Cali, nesta segunda-feira (10), depois que um forte terremoto de magnitude 7,4 atingiu a costa do Pacífico da Colômbia, deixando ruas cobertas de escombros e fachadas de edifícios em ruínas por toda a região.

Imagens feitas no local mostravam pessoas escalando os escombros da estrutura colapsada e vasculhando os destroços, enquanto equipes de emergência avaliavam os danos. Nas proximidades, outros edifícios da cidade apresentavam danos visíveis, com paredes rachadas e fachadas arrancadas pela força do tremor.

O Serviço Geológico da Colômbia revisou a magnitude do terremoto para 7,4, com uma profundidade de 96 quilômetros (60 milhas) — maior do que os 79 km relatados inicialmente. O sistema de alerta de tsunamis dos EUA confirmou que não houve emissão de alerta de tsunami.

O terremoto ocorre apenas dois meses depois que dois sismos devastadores atingiram a Venezuela em junho, matando mais de 6.000 pessoas, o que ressalta a vulnerabilidade sísmica da região.

As imagens são da agência Reuters.