EUA divulgam vídeo de ataque letal contra embarcação do narcotráfico no Caribe
Governo norte-americano revela imagens do momento exato em que quatro supostos criminosos são mortos com explosivos
Na última sexta-feira (14), as Forças Armadas dos Estados Unidos divulgaram um vídeo em que, supostamente, mostra um ataque direto e letal contra uma embarcação envolvida no contrabando de drogas no mar do Caribe, perto da Venezuela.
As imagens do vídeo indicam o barco-alvo, que estaria viajando em alta velocidade momentos antes de explodir. Segundo a agência de notícias Reuters, um oficial do Pentágono confirmou que o governo norte-americano fez seu 20º ataque nesta segunda-feira (10) às embarcações supostamente envolvidas com tráfico de drogas.
"O ataque ocorreu no Caribe e quatro narcoterroristas foram mortos, sem sobreviventes", diz o oficial.
Nas redes sociais, o Comando Sul dos Estados Unidos afirmou que este ataque ocorreu sob ordens do secretário de Defesa, Pete Hegseth.
Os ataques norte-americanos contra os supostos navios de narcotráfico no Caribe e na costa do Pacífico da América Latina mataram dezenas de pessoas. Sem provar, os Estados Unidos os identificam como terroristas narcotraficantes responsáveis por milhares de mortes no país.
As imagens são da agência Reuters.
