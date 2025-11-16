EUA divulgam vídeo de ataque letal contra embarcação do narcotráfico no Caribe

Na última sexta-feira (14), as Forças Armadas dos Estados Unidos divulgaram um vídeo em que, supostamente, mostra um ataque direto e letal contra uma embarcação envolvida no contrabando de drogas no mar do Caribe, perto da Venezuela .

As imagens do vídeo indicam o barco-alvo, que estaria viajando em alta velocidade momentos antes de explodir. Segundo a agência de notícias Reuters, um oficial do Pentágono confirmou que o governo norte-americano fez seu 20º ataque nesta segunda-feira (10) às embarcações supostamente envolvidas com tráfico de drogas.

"O ataque ocorreu no Caribe e quatro narcoterroristas foram mortos, sem sobreviventes", diz o oficial.

Nas redes sociais, o Comando Sul dos Estados Unidos afirmou que este ataque ocorreu sob ordens do secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Os ataques norte-americanos contra os supostos navios de narcotráfico no Caribe e na costa do Pacífico da América Latina mataram dezenas de pessoas. Sem provar, os Estados Unidos os identificam como terroristas narcotraficantes responsáveis ​​por milhares de mortes no país.

As imagens são da agência Reuters.