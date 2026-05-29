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Drone russo cruza fronteira e atinge prédio na Romênia

Duas pessoas ficaram feridas; presidente do país convocou reunião de emergência

Conexão Record News|Do R7

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Um drone de origem russa acertou na sexta-feira (29) um prédio residencial em uma cidade da Romênia próxima à Ucrânia. Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e União Europeia condenaram o ataque.

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