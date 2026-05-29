China defende 'não interferência' em assuntos internos

Durante uma coletiva, nesta sexta-feira (28), o Ministério das Relações Exteriores da China declarou ser contra a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas.



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