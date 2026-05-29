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EUA classificam PCC e Comando Vermelho como terroristas globais

Segundo governo americano, grupos atuam além das fronteiras do Brasil e representam ameaça

Conexão Record News|Do R7

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O 'Conexão Record News' desta sexta-feira (29) entrevistou o assessor especial da diretoria internacional da FGV (Fundação Getúlio Vargas) para compreender como a classificação de certas facções criminosas como terroristas pode afetar o Brasil.

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