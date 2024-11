Exclusivo: brasileiro mostra interior de bunker durante alerta de bombardeio em Tel Aviv

O advogado brasileiro Victor Klass, de 26 anos, mora em Israel há sete meses. Neste vídeo, enviado com exclusividade ao R7, ele mostra o interior de um bunker público, na cidade de Tel Aviv. As imagens foram registradas em 14 de outubro, quando soou a sirene de bombardeios . No momento, o brasileiro estava caminhando pela cidade e correu para se proteger. "Podemos sair somente dez minutos depois que a sirene parar de tocar, e ela ainda está tocando. Esta é a realidade", diz.