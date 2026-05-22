Cadela sobrevive após cair de penhasco na Inglaterra
Bailey caiu de 18 metros e ficou ilhada entre rochas em meio às ondas fortes
Uma cachorrinha chamada Bailey precisou ser resgatada pelos bombeiros após cair de um penhasco de 18 metros de altura na Inglaterra.
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