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Cadela sobrevive após cair de penhasco na Inglaterra

Bailey caiu de 18 metros e ficou ilhada entre rochas em meio às ondas fortes

Alerta Brasil|Do R7

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Uma cachorrinha chamada Bailey precisou ser resgatada pelos bombeiros após cair de um penhasco de 18 metros de altura na Inglaterra.

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