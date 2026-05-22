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México e União Europeia atualizam acordo para reduzir tarifas

Objetivo é diversificar economias e contornar política tarifária de Donald Trump

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O México e a União Europeia atualizaram um acordo para reduzir tarifas, visando diversificar suas economias em resposta à política tarifária dos EUA.

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