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China desenvolve sistema para monitorar estrangeiros

Pesquisador encontrou banco com dados e passos de jornalistas em território chinês

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Um pesquisador em cibersegurança descobriu um banco de dados usado para monitorar jornalistas estrangeiros na China.

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