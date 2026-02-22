Logo R7.com
Maior parque de gelo e neve do mundo fecha devido ao aumento das temperaturas

27ª edição da popular atração de inverno encerrou as atividades mais cedo do que o habitual

Internacional|Do R7

O Harbin Ice-Snow World, o maior parque temático de gelo e neve no mundo, localizado em Harbin, capital da província de Heilongjiang, no nordeste da China, fechou no sábado (21) devido ao aumento das temperaturas, que provocou o derretimento das esculturas e paisagens do local.  

A 27ª edição da popular atração de inverno encerrou as atividades mais cedo do que o habitual. Segundo os organizadores, isso ocorreu devido a preocupações com a segurança e para garantir uma experiência de qualidade aos visitantes em meio ao degelo. 
Os visitantes que reservaram ingressos podem obter reembolso integral e, em um gesto especial, aqueles que compraram ingressos para o período entre 20 e 28 de fevereiro de 2026 terão entrada gratuita na próxima edição do parque.

