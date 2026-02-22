Maior parque de gelo e neve do mundo fecha devido ao aumento das temperaturas

O Harbin Ice-Snow World, o maior parque temático de gelo e neve no mundo, localizado em Harbin, capital da província de Heilongjiang, no nordeste da China, fechou no sábado (21) devido ao aumento das temperaturas, que provocou o derretimento das esculturas e paisagens do local.

A 27ª edição da popular atração de inverno encerrou as atividades mais cedo do que o habitual. Segundo os organizadores, isso ocorreu devido a preocupações com a segurança e para garantir uma experiência de qualidade aos visitantes em meio ao degelo.