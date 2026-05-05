Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

EUA planejam aumentar restrições de visto contra a China

Segundo fontes, Pequim tem reduzido esforços para repatriar cidadãos em situação ilegal

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Os Estados Unidos estão se preparando para endurecer as restrições de visto contra a China. Autoridades norte-americanas afirmam que Pequim não está cumprindo suas obrigações internacionais ao não facilitar o processo de repatriação desses indivíduos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • donald-trump
  • china
  • xi-jinping

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.