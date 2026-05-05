EUA planejam aumentar restrições de visto contra a China

Os Estados Unidos estão se preparando para endurecer as restrições de visto contra a China. Autoridades norte-americanas afirmam que Pequim não está cumprindo suas obrigações internacionais ao não facilitar o processo de repatriação desses indivíduos.



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