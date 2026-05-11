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Kiev e Moscou trocam acusações de violações do cessar-fogo

Autoridades relataram novos ataques e confrontos em campos de batalha no domingo

Conexão Record News|Do R7

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Nas últimas 24 horas, militares da Ucrânia relataram uma série de novos ataques e o uso de drones pela. Kiev e Moscou tinham recentemente concordado com um cessar-fogo como parte de uma iniciativa de paz dos Estados Unidos, mas ambos os lados se acusam de violações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia evitou grandes ataques aéreos com mísseis, mas continuou ofensivas em várias frentes.

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