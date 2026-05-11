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Donald Trump e Xi Jinping se encontram nesta semana

Líderes devem falar sobre guerra no Irã, armas nucleares, IA e divergências comerciais

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Nesta quinta-feira (14), Donald Trump e Xi Jinping realizarão as primeiras conversas presenciais em mais de seis meses, em uma tentativa de estabilizar as relações tensas envolvendo comércio, guerra no Irã e outras áreas de divergência.

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