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Armênia rejeita pressão de Putin por referendo sobre UE

Kremlin intensificou retaliações por causa da reaproximação do país com Bruxelas

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O primeiro-ministro armênio rejeitou o apelo de Moscou para que o país realizasse um referendo sobre a adesão na União Europeia. Em resposta, a Rússia proibiu a partir desta segunda-feira (1º) a exportação de peixes para o país.

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