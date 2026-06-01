Armênia rejeita pressão de Putin por referendo sobre UE

O primeiro-ministro armênio rejeitou o apelo de Moscou para que o país realizasse um referendo sobre a adesão na União Europeia. Em resposta, a Rússia proibiu a partir desta segunda-feira (1º) a exportação de peixes para o país.



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