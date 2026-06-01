UE pede que Israel interrompa operação militar no Líbano

A União Europeia solicitou que Israel interrompa sua operação militar no Líbano, após a retomada do histórico castelo de Beaufort. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou que o controle do castelo é uma reação aos ataques crescentes com foguetes e drones lançados pelo Hezbollah contra o norte de Israel. Em resposta à tensão na região, ele ordenou a ampliação das ações militares.



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