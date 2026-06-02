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Menino de 8 anos faz descoberta inesperada durante passeio com a família

Peça de 1.700 anos estava perdida no deserto de Negev, em Israel

News das 10|Do R7

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Durante uma trilha familiar no deserto de Negev, em Israel, um menino de apenas 8 anos fez uma descoberta surpreendente ao encontrar um artefato milenar.

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