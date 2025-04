Voo com ‘fumaça na cabine’ faz pouso de emergência nos EUA após colidir com um pássaro Somente em 2023, foram registrados 19.400 choques com pássaros em 713 aeroportos dos EUA Internacional|Do R7 27/04/2025 - 18h25 (Atualizado em 27/04/2025 - 18h26 ) twitter

Autoridade Portuária de Massachusetts confirmou que o avião pousou em segurança István por Pixabay

Um voo da British Airways, com destino a Londres, foi forçado a realizar um pouso de emergência no sábado (26), após uma colisão com pássaros, que causou a entrada de fumaça na cabine.

O voo 216 decolou do Aeroporto Internacional de Dulles, em Washington, DC, por volta das 17h30 (horário local), e cerca de duas horas depois foi desviado para o Aeroporto Internacional Logan, em Boston, Massachusetts. A tripulação relatou à Administração Federal de Aviação (FAA) uma possível colisão com pássaros e a presença de fumaça na cabine, segundo informações divulgadas à CBS News.

A Autoridade Portuária de Massachusetts confirmou que um pássaro foi atingido pela aeronave e que o pouso ocorreu sem maiores problemas. A British Airways informou que uma equipe de engenheiros realizaria a inspeção do Boeing 777.

Em 2023, a FAA registrou 19.400 incidentes de colisões com pássaros em 713 aeroportos nos Estados Unidos. Um incidente similar aconteceu em dezembro do ano passado, quando um pássaro foi sugado para o motor de um voo da American Airlines, forçando um pouso de emergência no Aeroporto JFK, em Nova York, logo após a decolagem do Aeroporto LaGuardia, também na cidade de Nova York.

