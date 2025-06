JR ENTREVISTA: 'A principal droga no país é o álcool', diz secretária de Políticas sobre Drogas

A convidada do JR ENTREVISTA desta quinta-feira (26) é a secretária Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Marta Machado. À jornalista Vanessa Lima, ela falou sobre a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, celebrada nesta semana, e como combater o uso dessas substâncias.



Segundo Marta, o foco da secretaria tem sido a prevenção ao uso das drogas, principalmente o uso precoce entre adolescentes. Ela frisa que “a principal droga no país é o álcool” e também o que mais apresenta complicações para a saúde. “O álcool é o maior problema de prevalência de consumo, de riscos da saúde e de violências associadas ainda, e é uma droga lícita”, destaca.



Por isso, ela explica que é tão importante o trabalho feito dentro das escolas e com a família. “A gente tenta trabalhar tanto com as famílias como com as escolas para tentar criar essa cultura de prevenção, e isso a gente tem feito aplicado em larga escala no país”, afirma. Ela explica que ao longo do tempo se percebeu que é muito mais efetivo que essa conversa sobre prevenção venha de professores do que de uma autoridade policial.



“Muitas vezes, a figura da autoridade, diante de um adolescente que está numa idade justamente de contrariar a autoridade, esse pode ser um problema, muitas vezes a droga é apresentada naquele momento e pode despertar curiosidade, então já há pesquisas dizendo que essa não é a melhor estratégia, que essa pode ter um efeito inverso. O trabalho com os professores, que são as pessoas de confiança dos adolescentes, isso já temos evidência de que isso tem muito mais impacto realmente na proteção das crianças e dos adolescentes”, ressalta.



A secretária também afirma que nunca antes foi feito tanto investimento em prevenção como está sendo feito agora. Eu diria que nunca foi investido tanto dinheiro e tanto recursos em prevenção. Para você ter uma ideia, a gente investiu na prevenção primária, até agora que são esses programas que eu mencionei, R$ 58 milhões e R$ 49 milhões em um outro programa”, detalha.



O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no PlayPlus.