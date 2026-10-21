JR Entrevista com o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira
Oliveira revelou o gargalo do teste de drogas nas estradas e detalhou os efeitos da PEC da Segurança na PRF
O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (21) é o diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Fernando Oliveira. Ao jornalista Yuri Achcar, ele falou sobre os impactos da PEC da Segurança Pública na ampliação da atuação da corporação, o planejamento para a garantia da fluidez nas eleições, os desafios técnicos na implementação do drogômetro e a criação de parcerias inéditas de cooperação internacional.
Durante a entrevista, Oliveira destacou que a proposta da PEC concede uma pré-autorização constitucional para que a PRF atue como a polícia ostensiva da União em todos os corredores logísticos, incluindo ferrovias, hidrovias e áreas de interesse público.
Sobre a fiscalização de trânsito, o diretor revelou que a aplicação do teste de saliva para drogas enfrenta um gargalo logístico continental. Também ressaltou o lançamento de um Centro de Integração Internacional com oficiais da Colômbia e acordos com países europeus, destacando ainda o sistema de inteligência que permite a 13 mil agentes monitorar as rodovias federais do país.
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