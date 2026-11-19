JR ENTREVISTA: presidente do Confea alerta para país abaixo da nota mínima em infraestrutura
Mapeamento aponta gargalos no saneamento e transporte, enquanto escassez de engenheiros ameaça obras públicas
O convidado do JR ENTREVISTA dessa quarta-feira (18) é o presidente do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), Vinícius Marchese. À jornalista Vanessa Lima, ele falou sobre os resultados do recém-divulgado índice de infraestrutura do Brasil, as deficiências históricas em saneamento e transporte, a parceria com o Judiciário para destravar obras paradas e o risco que a falta de engenheiros representa para a execução dos investimentos públicos no país.
Elaborado pelo Confea com base em 67 indicadores, o levantamento revelou que a média da infraestrutura brasileira ficou em apenas 56 a 57 pontos em uma escala de zero a 100, abaixo do patamar ideal. Marchese apontou o saneamento básico como o gargalo mais crítico do país, destacando seus impactos diretos no desenvolvimento social. "Se fosse uma prova que seis é a nota de corte, como a gente conhece geralmente na escola, o Brasil não atingiu a nota mínima", afirmou.
O presidente ressaltou que a falta de estrutura sanitária compromete a educação das futuras gerações. "Uma criança que não tem acesso ao saneamento básico tem uma capacidade de aprendizado muito menor do que uma criança que tem. Os lugares que você tem os piores índices de saneamento são os mesmos lugares que você tem as piores aprovações no Enem".
No setor de mobilidade e logística, o entrevistado defendeu a ampliação da malha ferroviária para reduzir os custos de transporte e beneficiar diretamente o consumidor.
"Não tenho dúvida nenhuma que se a gente tivesse uma boa malha ferroviária, o produto da prateleira do supermercado estaria mais barato para todo mundo", avaliou.
Para além dos problemas físicos da infraestrutura, Marchese alertou que a escassez e a evasão de estudantes nos cursos de engenharia ameaçam a capacidade de execução dos aportes bilionários de recursos públicos previstos para os próximos anos.
"Não adianta você ter R$ 61,5 bilhões previstos para o novo PAC para 2027 se você não tiver capacidade de executar esse recurso... Como ele vira saneamento básico, rodovia, ferrovia? Por meio de profissionais de engenharia, por meio de projetos e execução", ponderou.
Como iniciativa para conter o desperdício de verbas, o Confea firmou uma cooperação com o Conselho Nacional de Justiça no programa Destrava, oferecendo suporte técnico imparcial para viabilizar a retomada de mais de 4.000 obras públicas paradas em todo o país — com foco inicial em saúde, educação e em apoio às áreas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.
Além dessa atuação institucional, a entidade realizou fiscalizações em 77 cidades para exigir a presença de responsáveis técnicos habilitados à frente dos empreendimentos. "O objetivo principal é entregar o serviço, que funcione e sirva para a população", concluiu Marchese.
Últimas
JR ENTREVISTA com a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira
Presidente destaca redução na fila de espera e novos auxílios para mulheres vítimas de violência doméstica
JR ENTREVISTA com o presidente substituto do Inep, Ricardo Cardozo
Ricardo Cardozo detalha novidades do Enem e medidas para ampliar a participação de estudantes da rede pública
JR ENTREVISTA: Reforma tributária pode elevar preços e exige adaptação das empresas a partir de 2027
Especialista explica mudanças na reforma tributária e os impactos nos preços a partir de 2027 no Brasil
JR ENTREVISTA: 'Não existe indústria da multa', diz diretor da PRF sobre vistoria nas estradas
Fernando Oliveira detalha ações de segurança viária, combate ao excesso de velocidade e uso de inteligência no policiamento
JR Entrevista com o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira
Oliveira revelou o gargalo do teste de drogas nas estradas e detalhou os efeitos da PEC da Segurança na PRF
JR ENTREVISTA: El Niño atual é o mais intenso dos últimos 76 anos, alerta meteorologista
Meteorologista explica recorde de aquecimento no Pacífico e impactos do El Niño no agronegócio e nas cidades
JR ENTREVISTA com o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle
Leandro Safatle afirma que medicamentos devem ser usados com acompanhamento médico e vendidos com retenção de receita
JR Entrevista: especialista alerta para avanço de canetas emagrecedoras falsificadas
Rodolpho Ramazzini, presidente da ABCF afirmou que as apreensões desse tipo de produto aumentaram mais de 4.00
JR ENTREVISTA: ANPD detalha ações no caso Discord e reforça regras para proteção de crianças
Superintendente de Fiscalização da ANPD diz que interrupção de transmissões ao vivo na plataforma é medida cautelar preventiva
JR ENTREVISTA com o ministro da Educação, Leonardo Barchini
Ao JR Entrevista, Barchini defendeu meta de ampliar escolas em tempo integral e anunciou 140 mil novas vagas em institutos federais
JR ENTREVISTA com o presidente da ADPF, Edvandir Paiva
Edvandir Paiva apontou instabilidade por decisões monocráticas e defendeu que a corporação atue sem interferência política
JR ENTREVISTA com a coordenadora de programa do Fundo de População da ONU no Brasil, Anna Cunha
Segundo a ONU, 77% das pessoas envolvidas em casamentos infantis são meninas; 34 mil uniões foram registradas entre crianças de 10 a 14 anos
JR ENTREVISTA com o procurador-geral do Trabalho, Gláucio Araújo
Gláucio Araújo diz que MPT já recebeu mais de 250 denúncias e critica fraudes em contratos de trabalho
JR ENTREVISTA com a coordenadora de Modernização Tecnológica do Ministério da Justiça, Beatriz Fig
Beatriz Figueiredo detalha como funciona a coleta de material genético e reforça importância da denúncia de desaparecidos