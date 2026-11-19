O convidado do JR ENTREVISTA dessa quarta-feira (18) é o presidente do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), Vinícius Marchese. À jornalista Vanessa Lima, ele falou sobre os resultados do recém-divulgado índice de infraestrutura do Brasil, as deficiências históricas em saneamento e transporte, a parceria com o Judiciário para destravar obras paradas e o risco que a falta de engenheiros representa para a execução dos investimentos públicos no país.



Elaborado pelo Confea com base em 67 indicadores, o levantamento revelou que a média da infraestrutura brasileira ficou em apenas 56 a 57 pontos em uma escala de zero a 100, abaixo do patamar ideal. Marchese apontou o saneamento básico como o gargalo mais crítico do país, destacando seus impactos diretos no desenvolvimento social. "Se fosse uma prova que seis é a nota de corte, como a gente conhece geralmente na escola, o Brasil não atingiu a nota mínima", afirmou.



O presidente ressaltou que a falta de estrutura sanitária compromete a educação das futuras gerações. "Uma criança que não tem acesso ao saneamento básico tem uma capacidade de aprendizado muito menor do que uma criança que tem. Os lugares que você tem os piores índices de saneamento são os mesmos lugares que você tem as piores aprovações no Enem".



No setor de mobilidade e logística, o entrevistado defendeu a ampliação da malha ferroviária para reduzir os custos de transporte e beneficiar diretamente o consumidor.



"Não tenho dúvida nenhuma que se a gente tivesse uma boa malha ferroviária, o produto da prateleira do supermercado estaria mais barato para todo mundo", avaliou.



Para além dos problemas físicos da infraestrutura, Marchese alertou que a escassez e a evasão de estudantes nos cursos de engenharia ameaçam a capacidade de execução dos aportes bilionários de recursos públicos previstos para os próximos anos.



"Não adianta você ter R$ 61,5 bilhões previstos para o novo PAC para 2027 se você não tiver capacidade de executar esse recurso... Como ele vira saneamento básico, rodovia, ferrovia? Por meio de profissionais de engenharia, por meio de projetos e execução", ponderou.



Como iniciativa para conter o desperdício de verbas, o Confea firmou uma cooperação com o Conselho Nacional de Justiça no programa Destrava, oferecendo suporte técnico imparcial para viabilizar a retomada de mais de 4.000 obras públicas paradas em todo o país — com foco inicial em saúde, educação e em apoio às áreas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.



Além dessa atuação institucional, a entidade realizou fiscalizações em 77 cidades para exigir a presença de responsáveis técnicos habilitados à frente dos empreendimentos. "O objetivo principal é entregar o serviço, que funcione e sirva para a população", concluiu Marchese.