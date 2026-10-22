JR ENTREVISTA: 'Não existe indústria da multa', diz diretor da PRF sobre vistoria nas estradas
Fernando Oliveira detalha ações de segurança viária, combate ao excesso de velocidade e uso de inteligência no policiamento
O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (21) é o diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Fernando Oliveira. Ao jornalista Yuri Achcar, ele falou sobre as estratégias de fiscalização e fluidez no trânsito durante o período eleitoral, as ações de conscientização contra acidentes nas rodovias, o impacto da PEC da Segurança Pública no policiamento e a expansão das parcerias internacionais da corporação.
Durante a conversa, Oliveira explicou que o planejamento para o primeiro turno focou em garantir o acesso do eleitor às urnas, restringindo a retenção de veículos por pendências puramente administrativas, como licenciamento vencido, o que contribuiu para a redução de acidentes e vítimas no período. O diretor combateu a tese da "indústria da multa", defendeu a transparência nos radares sem uso de "armadilhas" e apontou a fiscalização por velocidade média como o modelo ideal para o Brasil.
"Eu sou um ferrenho combatente dessa história. Então, não existe indústria da multa. O que existe é fiscalização da infração de trânsito ou não fiscalização da infração de trânsito", pontuou.
Ao abordar a PEC da Segurança Pública, o chefe da PRF ressaltou que a medida permitirá a expansão da atuação fardada da instituição para hidrovias, ferrovias e demais áreas de interesse da União.
Ele enfatizou que a função primária do policiamento ostensivo é a garantia do bem-estar social. "Fazer polícia é fazer proteção das pessoas. O policiamento precisa ser um pressuposto de proteção".
O chefe da corporação destacou ainda memorandos de cooperação já firmados com forças policiais de países europeus, como Itália e França, para intercâmbio de inteligência e tecnologia de monitoramento.
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