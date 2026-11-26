JR ENTREVISTA: PEC amplia atuação da PRF para novas áreas, diz presidente da federação
Tácio Melo defende a criação de um fundo de custeio, reforço de efetivo e paridade nas regras de aposentadoria
O convidado do JR ENTREVISTA desta edição é o presidente da FenaPRF (Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais), Tácio Melo. À jornalista Lívia Veiga, ele falou sobre os impactos da Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública na Polícia Rodoviária Federal, a urgência da criação de um fundo específico de custeio para a modernização da corporação e a necessidade de contratação de novos agentes. Além das pautas corporativas de saúde mental e aposentadoria especial, o presidente finalizou com um apelo pela conscientização e segurança viária nas estradas durante o período de festas de fim de ano.
Expansão de atribuições e fundo de custeio
Com a aprovação da PEC da Segurança Pública, a PRF passa a atuar formalmente como a polícia ostensiva da União, expandindo sua jurisdição das rodovias para as ferrovias e hidrovias federais, além de constitucionalizar o apoio a governadores em situações de crise e calamidade pública. Para dar conta das novas atribuições e da incorporação dos remanescentes da Polícia Ferroviária Federal, o dirigente ressaltou a importância de aprovar uma lei complementar que institua o fundo de custeio da corporação e garanta investimentos contínuos em inteligência e tecnologia.
"A grande vocação da Polícia Rodoviária Federal, que é ser uma polícia de logística [...] coroa o trabalho que a Polícia Rodoviária Federal fazia apenas nas rodovias, como também ela estende aí para essas áreas", afirmou Melo, destacando que "ninguém consegue fazer segurança pública se não tiver investimento".
Déficit de pessoal e previdência policial
Diante do gargalo operacional e da dificuldade de fixação de efetivo em áreas críticas como a Amazônia Legal, fronteiras e o estado do Rio de Janeiro, o presidente da FenaPRF defendeu a realização de um novo concurso público para a contratação de cerca de 5.000 policiais rodoviários federais, além de um certame para a área administrativa.
Melo também enfatizou a gravidade do estresse contínuo e das elevadas taxas de suicídio na carreira policial, cobrando o fim das disparidades geradas pela reforma previdenciária de 2019 dentro da mesma corporação. "Nós somos favoráveis que se estenda essa aposentadoria com paridade e integralidade a todos os membros, independente do ano do qual ele tenha ingressado na polícia", defendeu o representante da categoria.
Alerta para o trânsito no período de festas
Por fim, o dirigente fez um apelo preventivo aos condutores para o período de férias e festas de fim de ano, ressaltando que o reforço da fiscalização nas estradas e o uso de radares precisam ser acompanhados pela mudança de atitude dos motoristas e pelo incentivo à educação para o trânsito nas escolas. Alertando sobre o perigo do excesso de velocidade e do consumo de álcool ao volante, Tácio Melo reforçou a prioridade absoluta de preservar vidas nos corredores logísticos do país. "Não ultrapasse o limite de velocidade e bebida e direção é extremamente intolerável", concluiu o policial rodoviário federal.
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