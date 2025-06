JR ENTREVISTA: 'Lula sabe conversar com todos, mas tem conversado pouco', diz senador Jorge Kajuru

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (4) é o senador Jorge Kajuru (PSB-GO). À jornalista Lívia Veiga, ele falou sobre a relação do governo com o Congresso, seu apoio ao presidente Lula e projetos propostos por ele.



Kajuru destacou que apesar de estar na base do governo, tem críticas à gestão de Lula e pode deixar a base a qualquer momento. “Eu não aceito ser injustiçado. Eu faço defesa do governo, sou vice-líder dele, trabalho para conquistar votos, faço o meu papel de lealdade, assim como fiz com o Bolsonaro. Bolsonaro é meu amigo, não tenho nada contra o presidente Bolsonaro. A primeira-dama Michelle me ajudou muito no projeto inédito do diabetes. Eu sempre procuro a paz”, afirmou.



De acordo com ele, hoje Lula não seria reeleito por ter uma relação difícil com o Congresso, mas que pode ser melhorada. “O Lula é um animal político, sabe conversar com todos, mas tem conversado pouco, está muito isolado, isso pode levá-lo a uma derrota humilhante no ano que vem, e olha que eu sou vice-líder dele. Sou da base do governo e o único que tem coragem de falar isso para ele, porque quando eu vou em reunião com ele, ele fala Kajuru, você me conhece há 35 anos, nunca me bajulou, e fala para mim o que ninguém fala, fala. Aí eu falo isso na cara dele”, disse.



O senador destaca que com o Congresso é difícil porque a maioria dos parlamentares querem algo em troca para poder apoiar os projetos do governo. “A maioria quer cargos, quer emendas, quer tudo em troca de votação. Isso transforma a relação péssima, porque quando o governo não pode te dar o que você pede, vem o rancor, vem aquela palavra que usei anteriormente, que é o revanchismo, que é a chantagem, ou você me passa tanto para tais deputados ou não vai passar esse projeto, não vai ser aprovado”, explicou.



Por esse tipo de situação que Kajuru afirma que pretende, em breve, deixar a política. “Até porque eu vou sair da política também. Então não tem que anunciar apoio a ninguém, absolutamente ninguém. E voltar a minha profissão, que eu completei 50 anos de carreira, dos quais fiz Copa do Mundo pela Record, fiz programas na Record, vou voltar para a Record Goiás com programas de esportes, faço jornalismo, faço rádio. É o que eu amo. A política é um nojo.”



