JR ENTREVISTA: 'O 2° desafio continua sendo reconstruir vidas', diz Sebastião Melo sobre enchentes

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (19) é o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). À jornalista Lívia Veiga, o prefeito relembrou o desafio de enfrentar às enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 e como está a reconstrução da cidade um ano depois. Melo destacou que o trabalho ainda está longe do fim. “Esse foi o desafio primeiro, salvar vidas. Bom, o segundo desafio continua sendo reconstruir vidas”, relatou.



O prefeito agradeceu o trabalho dos voluntários e disse que se não fosse por eles, muito mais vidas teriam sido perdidas. “Eu preciso aqui, num programa nacional, reconhecer a força do voluntariado do Brasil, do mundo. E se não fosse os gaúchos, gaúchas e os brasileiros, nós não teríamos salvado tanta gente.”



Segundo ele, a maior questão no momento é a habitacional. “Então, o desafio nosso é muito grande de reconstrução, mas eu poderia dizer que de todos que estão postos hoje, a questão habitacional para mim é o mais desafiante”, disse, explicando que muitas pessoas ainda têm dificuldade de deixar o local em que vivem para ir morar em outro lugar.



Sebastião Melo também aproveitou para rebater críticas a sua condução da crise na cidade. “Eu fui o prefeito mais presente nessas enchentes, trabalhei os momentos mais difíceis da minha vida”, destacou. “Numa crise, eu sempre digo, a decisão melhor é a mais rápida. A cidade chegou um momento, Lívia, que não tinha água, não tinha remédio, não entrava ambulância, não saia ambulância, o lixo não saía. Só tinha uma entrada que levava sete horas para acessar a cidade”, completou.



O chefe do executivo local ainda afirmou a intenção de cumprir o mandato até o fim e não se candidatar nas eleições do ano que vem. “Eu fui o prefeito que comecei, como todos os demais prefeitos, com o covid e, no meu caso, terminei o mandato numa outra crise climática terrível. Então eu sou candidato a ser um bom prefeito no segundo mandato, disso que eu tô tratando”, afirmou.



