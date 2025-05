Mortes de motociclistas no Brasil aumentam mais de 12% em um ano 13,5 mil motociclistas morreram em 2023 Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 12h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h47 ) twitter

Mortes de motociclistas aumentam mais de 12% em um ano, no Brasil

As mortes em acidentes com moto subiram 12,5%, segundo dados do Atlas da Violência. Em 2023, foram registrados 13.500 óbitos de motociclistas, representando 39% das mortes no trânsito.

O aumento está relacionado ao crescimento da frota de motos, especialmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Estados como Piauí, Ceará, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Pernambuco e Maranhão têm mais da metade dos acidentes fatais envolvendo motocicletas.

